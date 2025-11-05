Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prof. Jamaluddin Jompa Memenangi Pemilihan Rektor Unhas, Ajis Taloahu Merespons

Rabu, 05 November 2025 – 16:16 WIB
Prof. Jamaluddin Jompa Memenangi Pemilihan Rektor Unhas, Ajis Taloahu Merespons - JPNN.COM
Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak di tingkat Senat Universitas dalam agenda pemilihan Rektor Unhas. Foto: Source of JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Proses pemilihan rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali menorehkan sejarah baru.

Dalam pemilihan yang digelar di Hotel Unhas and Convention Center, Senin (3/11/2025), Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak di tingkat Senat Universitas.

“Pemilihan ini adalah mekanisme demokratis di tingkat kampus yang menunjukkan aspirasi siapa yang dianggap terbaik untuk memimpin Unhas,” ujar Ajis Taloahu, advokat, yang juga salah seorang alumni Unhas di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Baca Juga:

Meski unggul di tingkat Senat, proses pemilihan rektor belum sepenuhnya selesai.

Tahapan berikutnya akan digelar pada 14 Januari 2026, ketika Majelis Wali Amanah (MWA) melakukan pemilihan dan penetapan rektor terpilih. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026.

Di tingkat MWA, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki porsi 35 persen suara, yang dapat memengaruhi hasil akhir.

Baca Juga:

Berdasarkan pengalaman di sejumlah perguruan tinggi, calon dengan perolehan suara tertinggi di Senat belum tentu otomatis terpilih di MWA.

“Melihat pengalaman di berbagai kampus, kami berharap Menteri dapat obyektif dan menghormati aspirasi Senat Universitas yang sudah melalui proses panjang dan demokratis,” ujar Ajis.

Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak di tingkat Senat Universitas Hasanuddin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rektor  Unhas  Rektor Unhas  Kampus 
BERITA REKTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp