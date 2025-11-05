Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Prof. Jamaluddin Jompa Menang Pilrek Unhas, Alumni Siap Kawal Hingga Kementerian

Rabu, 05 November 2025 – 16:16 WIB
Prof. Jamaluddin Jompa Menang Pilrek Unhas, Alumni Siap Kawal Hingga Kementerian - JPNN.COM
Dalam pemilihan rektor yang digelar di Hotel Unhas and Convention Center, Senin (3/11), Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak di tingkat Senat Universitas. Foto: Dok. Unhas

jpnn.com, JAKARTA - Proses pemilihan rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali mencatatkan sejarah baru.

Dalam pemilihan yang digelar di Hotel Unhas and Convention Center, Senin (3/11), Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak di tingkat Senat Universitas.

“Pemilihan ini adalah mekanisme demokratis di tingkat kampus yang menunjukkan aspirasi siapa yang dianggap terbaik untuk memimpin Unhas,” ungkap Ajis Taloahu, advokat sekaligus alumni Unhas, dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Menurutnya, meski unggul di tingkat Senat, proses pemilihan rektor belum sepenuhnya selesai. Tahapan berikutnya akan digelar pada 14 Januari 2026, ketika Majelis Wali Amanah (MWA) melakukan pemilihan dan penetapan rektor terpilih. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026.

Di tingkat MWA, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki porsi 35 persen suara yang dapat memengaruhi hasil akhir. Berdasarkan pengalaman di sejumlah perguruan tinggi, calon dengan perolehan suara tertinggi di Senat belum tentu otomatis terpilih di MWA.

“Melihat pengalaman di berbagai kampus, kami berharap Menteri dapat obyektif dan menghormati aspirasi Senat Universitas yang sudah melalui proses panjang dan demokratis,” tambah Ajis.

Baca Juga:

Dalam pemilihan di tingkat Senat, Prof. Jamaluddin Jompa memperoleh 74 suara, disusul Prof. Budu dengan 18 suara, dan Prof. Sukardi Weda dengan 1 suara.

Sementara tiga bakal calon lainnya, Marhaen Hardjo, Prof. Muhammad Iqbal Djawad, dan Zulfajri Basri Hasanuddin, tidak memperoleh suara. Dengan hasil tersebut, hanya tiga kandidat teratas yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam pemilihan yang digelar di Hotel Unhas and Convention Center, Senin (3/11), Prof. Jamaluddin Jompa meraih suara tertinggi dan unggul mutlak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Unhas  Universitas Hasanuddin  Mahasiswa Universitas Hasanuddin  Prof. Jamaluddin Jompa 
BERITA UNHAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp