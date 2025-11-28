Prof. Nadratuzzaman Dorong Penguatan Sistem Digital dalam Tata Kelola Zakat

Jumat, 28 November 2025 – 13:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan BAZNAS Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, menyatakan pentingnya keberlanjutan transformasi digital dalam tata kelola zakat nasional menjelang transisi kepemimpinan berikutnya.

“Keberlanjutan transformasi digital itu wajib. Ini fondasi utama agar tata kelola zakat nasional tetap modern dan akuntabel,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Rakernis Transformasi Digital dan Zakat Tech Mini Expo 2025 yang digelar pada 26–27 November 2025 di Jakarta.

Dia menegaskan bahwa digitalisasi sudah menjadi tulang punggung pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.

Prof. Nadra menjelaskan bahwa sistem yang telah dibangun BAZNAS, seperti SIMBA, kanal fundraising digital, modernisasi website Kantor Digital, hingga integrasi data muzaki dan mustahik, harus terus diperkuat.

“Seluruh fondasi ini jangan sampai terhenti. Pimpinan baru maupun BAZNAS daerah harus terus melanjutkan penguatan digital,” katanya.

Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci akuntabilitas lembaga. Dia menegaskan bahwa seluruh infrastruktur digital merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh dihentikan atau diubah.

“Transformasi digital bukan soal personal. Ini bagian dari amanah untuk menjaga tata kelola zakat nasional,” tuturnya.