Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prof. Nadratuzzaman: Kantor Digital Jadi Ujung Tombak Humas BAZNAS Daerah

Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:29 WIB
Prof. Nadratuzzaman: Kantor Digital Jadi Ujung Tombak Humas BAZNAS Daerah - JPNN.COM
Peran penting Kantor Digital sebagai ujung tombak humas BAZNAS daerah dalam menyampaikan informasi dan dakwah kepada masyarakat. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan peran penting Kantor Digital sebagai ujung tombak humas daerah dalam menyampaikan informasi dan dakwah kepada masyarakat.

Keberadaan Kantor Digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan komunikasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS.

Pesan ini disampaikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, M.S., M.Sc., Ph.D., dalam acara Pengajian Pagi bertema Peran Kantor Digital Sebagai Media Humas di BAZNAS Daerah yang digelar Pusdiklat BAZNAS RI dan disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga:

Menurut Prof. Nadra, transparansi informasi menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan muzaki dan masyarakat.

“BAZNAS tentu harus menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah dikerjakan kepada muzaki, sekaligus menjelaskan kepada umat apa yang sudah dilakukan untuk 8 asnaf,” ujarnya.

Dia menambahkan, humas merupakan elemen strategis dalam membangun komunikasi publik.

Baca Juga:

“Peran humas sangat penting karena humas juga kadang kala menjadi juru bicara BAZNAS. Dengan adanya Kantor Digital, tugas kita adalah memanfaatkannya sebagai media informasi yang efektif,” tegas Prof. Nadra.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas BAZNAS Yudhiarma MK, M.Si., menilai keberadaan Kantor Digital sudah menjadi kebutuhan mendesak di era industri 4.0.

Peran penting Kantor Digital sebagai ujung tombak humas BAZNAS daerah dalam menyampaikan informasi dan dakwah kepada masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  kantor digital  humas  dakwah 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp