Prof Suhandi Cahaya: Standar Hakim di Indonesia Minimal Strata 3

jpnn.com, JAKARTA - Ahli hukum pidana atau perdata Prof. Suhandi Cahaya mengatakan diajukannya revisi terhadap suatu produk Undang-Undang menandakan pembuatnya kurang cakap dalam membuat regulasi.

Hal ini disayangkan karena membuat tugas para Hakim di Mahkamah Konstitusi menumpuk.

"Saya menilai pembuat UU kurang credible dan memahami substansi dari suatu produk aturan. Ini bisa jadi karena latar belakang keilmuannya yang kurang mumpuni atau pemahamannya akan suatu regulasi tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Atau bisa jadi UU yang dibuat pesanan sehingga harus ngebut," kata Prof. Suhandi dalam keterangan persnya, Senin (2/6/2025).

Seperti diketahui, hingga Mei 2025, MK menerima permohonan pengujian terhadap 95 Undang-Undang. Sekitar 91 di antaranya sudah teregister, sementara sisanya belum. Tahun lalu, ada 189 permohonan yang diuji.

Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 36 UU yang konstitusionalitasnya diuji. UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI menduduki urutan pertama yang dipersoalkan ke MK, sebanyak 17 perkara. Di urutan kedua, UU No 1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebanyak 8 perkara.

Selanjutnya, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (5 permohonan), UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No 7/2017 tentang Pemilu, UU No 11/2021 tentang Kejaksaan, serta UU No 17/2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), masing-masing 4 permohonan.

Lainnya, ada beberapa UU yang dimohonkan pengujiannya dalam dua atau tiga perkara, misalnya UU Kementerian Negara, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Hak Cipta, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan UU PTUN.

"Menjadi pertanyaan, kenapa UU tersebut harus diuji kembali di MK?"Artinya, mungkin UU yang dibuat oleh legislatif bersama pemerintah itu tidak begitu tajam atau tidak begitu valid, sehingga musti diuji kembali oleh MK," ujar Suhandi.