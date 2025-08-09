Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilkada

Prof Udin Terima Kabar Duka Sesaat Sebelum Debat Terbuka Pilkada Ulang Pangkalpinang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 12:09 WIB
Prof Udin Terima Kabar Duka Sesaat Sebelum Debat Terbuka Pilkada Ulang Pangkalpinang - JPNN.COM
Calon Wali Kota Saparudin menerima kabar duka dari keluarganya. Foto: source for JPNN

jpnn.com, PANGKAL PINANG - Calon Wali Kota Saparudin menerima kabar duka sesaat sebelum menjalani debat terbuka Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025.

Sang kakak tercinta, Hj Zurlia binti Masyarif, menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat (8/8), sekitar pukul 18.45 WIB.

Dalam pernyataan singkat yang disampaikan kepada media usai sesi debat, pria yang akrab disapa Prof. Udin itu tak kuasa menahan air mata. 

Baca Juga:

Dia mengungkapkan, almarhumah yang wafat di usia 70 tahun merupakan sosok yang bukan sekadar saudara, melainkan juga pengganti figur seorang ibu dalam hidupnya.

“Beliau yang membesarkan saya. Beliau menggantikan peran ibu, membiayai saya kuliah dari awal hingga saya bisa menjadi seperti sekarang,” ujar Prof Udin dengan suara bergetar.

Kepergian sang kakak di tengah perjuangannya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pangkalpinang menjadi momen yang sangat emosional, baik bagi dirinya maupun para pendukung yang hadir. Suasana haru tidak dapat diaembunyikan di arena debat malam ini.

Baca Juga:

Meski dalam suasana duka, tetapi Prof Udin tetap hadir di panggung debat, menyampaikan visi dan misinya dengan tenang dan penuh semangat dan keceriaan. Hal ini diakui Prof Udin mewakili penghormatan terakhir untuk kakaknya yang sangat berjasa dalam hidupnya.

Dukungan dan doa dari para simpatisan pun mengalir. Banyak yang menilai sikap Prof Udin sebagai bentuk keteguhan dan dedikasi dalam perjuangannya membangun Pangkalpinang. (flo/jpnn)

Prof. Udin tak kuasa menahan air mata menerima kabar duka dari orang terdekatnya sebelum debat terbuka Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pilkada Pangkalpinang  calon wali kota pangkalpinang  saparudin  pilkada 
BERITA PILKADA PANGKALPINANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp