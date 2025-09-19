Prof Zainuddin Maliki Dorong Sinergi BUMDes-Kopdes Mewujudkan Swasembada Pangan

jpnn.com - Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Prof Zainuddin Maliki mengatakan desa harus menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Menurutnya, masalah pangan begitu krusial karena berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.

Presiden Prabowo Subianto bahkan menempatkan ketahanan pangan ke dalam asta cita kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Dalam hal ini, desa harus tampil sebagai benteng pertama upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan," kata Prof Zainuddin Maliki di depan forum Koordinasi Pendamping Profesional Kabupaten Tuban, Jumat (19/9/2025) dikutip dari siaran pers.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya harus bisa memastikan pangan tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat desa.

"Desa bisa melakukan dengan cara mengefektifkan kerja sama BUMDes dan Koperasi Desa," ucapnya.

Saat berada di Tuban, Prof Zainuddin didampingi Kepala Desa Rengel, Mundzir juga mengunjungi gerai sembako dan klinik milik Koperasi Desa (Kopdes).