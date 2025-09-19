Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prof Zainuddin Maliki Dorong Sinergi BUMDes-Kopdes Mewujudkan Swasembada Pangan

Jumat, 19 September 2025 – 21:49 WIB
Prof Zainuddin Maliki Dorong Sinergi BUMDes-Kopdes Mewujudkan Swasembada Pangan - JPNN.COM
Penasihat Menteri Desa PDT, Prof. Zainuddin Maliki di depan forum Koordinasi Pendamping Profesional Kabupaten Tuban, Jumat (19/9/2025). Foto: source for JPNN

jpnn.com - Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Prof Zainuddin Maliki mengatakan desa harus menjadi yang terdepan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Menurutnya, masalah pangan begitu krusial karena berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.

Prof Zainuddin Maliki Dorong Sinergi BUMDes-Kopdes Mewujudkan Swasembada Pangan

Baca Juga:

Presiden Prabowo Subianto bahkan menempatkan ketahanan pangan ke dalam asta cita kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Dalam hal ini, desa harus tampil sebagai benteng pertama upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan," kata Prof Zainuddin Maliki di depan forum Koordinasi Pendamping Profesional Kabupaten Tuban, Jumat (19/9/2025) dikutip dari siaran pers.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya harus bisa memastikan pangan tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat desa.

Baca Juga:

"Desa bisa melakukan dengan cara mengefektifkan kerja sama BUMDes dan Koperasi Desa," ucapnya.

Saat berada di Tuban, Prof Zainuddin didampingi Kepala Desa Rengel, Mundzir juga mengunjungi gerai sembako dan klinik milik Koperasi Desa (Kopdes).

Penasihat Menteri Desa PDT, Prof Zainuddin Maliki mendorong sinergi BUMDesa dan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih untuk mewujudkan swasembada pangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopdes Merah Putih  BUMDes  Prof Zainuddin  Prof Zainuddin Maliki  kopdes  swasembada pangan  ketahanan pangan  Koperasi Desa 
BERITA KOPDES MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp