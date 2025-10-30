Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Prof. Zainuddin Maliki: Kemendes Mendorong Hilirisasi Kemiri di Inegena Ngada

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:18 WIB
Prof. Zainuddin Maliki: Kemendes Mendorong Hilirisasi Kemiri di Inegena Ngada - JPNN.COM
Prof, Zainuddin Maliki saat mengunjungi Desa Inegena, Kabupaten Ngada, NTT. Foto: supplied

jpnn.com - Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Prof. Zainuddin Maliki mengatakan kemiri di Desa Inegena, Kabupaten Ngada, NTT sudah membuktikan diri mampu menembus pasar ekspor hingga Jeddah.

September lalu, Desa Inegena berhasil mengekspor 2 ton biji kemiri ke Jeddah, Arab Saudi. Pencapaian itu menjadi bukti nyata potensi besar hasil alam Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendorong ekonomi desa berbasis komoditas unggulan.

"Tantangannya sekarang adalah bagaimana desa bisa naik kelas, dari penjual bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah melalui dukungan teknologi hilirisasi," kata Prof. Zainuddin Maliki, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga:

Prof Zainuddin meninjau langsung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Inegena, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dalam kunjungan pada awal Oktober 2025.

Menurut dia, di balik keberhasilan itu masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala teknis di tahap pengolahan. Hasil samping berupa cangkang kemiri, misalnya, belum termanfaatkan secara maksimal.

"Di lokasi produksi Inegena, kini menumpuk sekitar 20 ton cangkang kemiri yang sebetulnya berpotensi diolah menjadi energi hijau berupa briket ramah lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi," ujar penerima MKD Awards DPR RI 2022 itu.

Baca Juga:

Kepala Desa Inegena, Wilfridus Welo menyatakan harga briket eceran di pasar saat ini berkisar antara Rp 4500 hingga Rp 8000 per kg, tergantung pada kualitas dan pasar tujuan.

"Dengan potensi bahan baku yang ada, nilai tambah ekonomi dari pengolahan cangkang kemiri dapat mencapai ratusan juta rupiah, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga desa," ujarnya.

Prof. Zainuddin Maliki mengatakan kemiri di Desa Inegena, Kabupaten Ngada, NTT sudah terbukti mampu menembus pasar ekspor hingga Jeddah, Arab Saudi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemiri  hilirisasi kemiri  Kemendes  Desa Inegena  Ngada  Prof Zainuddin Maliki  ekspor  minyak kemiri  Tekad 
BERITA KEMIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp