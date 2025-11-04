Close Banner Apps JPNN.com
Profil Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ditangkap KPK

Selasa, 04 November 2025 – 14:17 WIB
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah.

Kali ini, giliran Gubernur Riau Abdul Wahid yang diamankan bersama sejumlah pihak pada Senin, 3 November 2025.

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus dugaan korupsi di Riau.

Abdul Wahid lahir di Dusun Anak Peria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980.

Lulusan UIN Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Pendidikan Agama Islam ini dikenal sebagai sosok yang aktif di organisasi keagamaan dan kemahasiswaan sejak muda, termasuk di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Wahid tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya meninggal dunia ketika dia masih berusia 10 tahun, dan masa kecilnya dihabiskan membantu sang ibu di sawah dan kebun.

Latar belakang itu membentuknya menjadi pribadi pekerja keras yang kemudian meniti karier di dunia politik.

Dia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2002, dan sejak itu aktif membangun basis politiknya di Riau.

