Profil Ahmad Dofiri, Adhi Makayasa Akpol 1989, Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA – Berikut profil Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

"Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan Presiden di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Dofiri merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis Korps Bhayangkara.

Jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya, antara lain Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri0, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Profil Ahmad Dofiri

Pria kelahiran 4 Juni 1967 ini mengawali kariernya sebagai lulusan terbaik (Adhi Makayasa) Akademi Kepolisian 1989.

Dia juga menyelesaikan Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Dalam bidang pendidikan kepolisian, Ahmad Dofiri mengikuti berbagai pendidikan lanjutan, antara lain Dikjur Serse Umum (1992), Daspa Brimob (1994), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1996, Sespim Polri pada 2003, dan Sespimti Polri pada 2012.

Karier Ahmad Dofiri di kepolisian dimulai sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990.