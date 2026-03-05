Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq terjaring operasi tangkap tangan - OTT KPK pada Selasa (3/3) dini hari.

Kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026, tak hanya menjerat sang bupati, tetapi juga suami serta anak-anaknya yang duduk di lembaga legislatif.

Lalu, siapakah Fadia Arafiq yang kini mendekam di jeruji besi akibat dugaan kasus korupsi tersebut?

Fadia Arafiq merupakan anak dari pedangdut senior A. Rafiq. Saat ini, dia tengah menjabat sebagai Bupati Pekalongan.

Kakak dari selebritas Fairuz A Rafiq itu merupakan Bupati Pekalongan yang menjabat pada periode 2021 - 2026.

Jauh sebelum terjun ke dunia politik, perempuan 47 tahun tersebut ternyata pernah mengikuti jejak sang ayah, yakni menjadi penyanyi dangdut.

Nama Fadia Arafiq pun sempat melejit setelah membawakan lagu 'Cik Cik Bum Bum' pada 2000.

Setelah akhirnya beralih ke dunia politik, pemilik nama Laila Fathiah itu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan pada periode 2011 - 2016, mendampingi Amat Santono.