Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

Kamis, 05 Maret 2026 – 17:49 WIB
Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi - JPNN.COM
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq terjaring operasi tangkap tangan - OTT KPK pada Selasa (3/3) dini hari.

Kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026, tak hanya menjerat sang bupati, tetapi juga suami serta anak-anaknya yang duduk di lembaga legislatif.

Lalu, siapakah Fadia Arafiq yang kini mendekam di jeruji besi akibat dugaan kasus korupsi tersebut?

Baca Juga:

Fadia Arafiq merupakan anak dari pedangdut senior A. Rafiq. Saat ini, dia tengah menjabat sebagai Bupati Pekalongan.

Kakak dari selebritas Fairuz A Rafiq itu merupakan Bupati Pekalongan yang menjabat pada periode 2021 - 2026.

Jauh sebelum terjun ke dunia politik, perempuan 47 tahun tersebut ternyata pernah mengikuti jejak sang ayah, yakni menjadi penyanyi dangdut.

Baca Juga:

Nama Fadia Arafiq pun sempat melejit setelah membawakan lagu 'Cik Cik Bum Bum' pada 2000.

Setelah akhirnya beralih ke dunia politik, pemilik nama Laila Fathiah itu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan pada periode 2011 - 2016, mendampingi Amat Santono.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq terjaring OTT KPK pada Selasa (3/3) dini hari, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemkab

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fadia Arafiq  Bupati Fadia Arafiq Ditangkap KPK  OTT KPK  Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq  Bupati Pekalongan kena OTT KPK 
BERITA FADIA ARAFIQ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp