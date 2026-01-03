Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Profil John Herdman: Karier, Prestasi, dan Filosofi

Minggu, 04 Januari 2026 – 00:00 WIB
Profil John Herdman: Karier, Prestasi, dan Filosofi
John Herdman saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Sabtu (3/1). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - John Herdman ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia senior dan U-23.

Dengan rekam jejak kepelatihan internasional serta pengalaman membangun fondasi tim nasional dan klub level dunia, Herdman diharapkan dapat meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia.

Penunjukan Herdman oleh PSSI didasarkan pada catatan kariernya yang mencakup 160 pertandingan internasional resmi, dengan 81 kemenangan, 23 hasil imbang, dan 56 kekalahan, atau persentase kemenangan 50,62 persen dengan rata-rata 1,66 poin per laga.

Di level tim nasional Kanada, termasuk kelompok usia U-23, dia mencatat 37 kemenangan dari 62 pertandingan dengan rata-rata kemenangan 59,67 persen dan 1,93 poin per pertandingan.

Berdasarkan data dari PSSI, salah satu capaian paling menonjol Herdman terlihat pada peningkatan peringkat FIFA Kanada.

Saat mulai menangani timnas putra Kanada pada Maret 2018, posisi mereka berada di peringkat 90 dunia.

Dalam empat tahun masa kepelatihan Herdman, peringkat Kanada melonjak hingga ke-33 dunia pada Februari 2022. Posisi itu menjadi peringkat tertinggi sepanjang sejarah sepak bola negara tersebut sebelum Herdman mengakhiri masa tugasnya pada 2023.

Dalam filosofi kepelatihannya, Herdman menekankan tiga pilar utama, yakni team spirit, tactical excellence, dan team chemistry. Pendekatan ini berfokus pada pembangunan kepercayaan, kejelasan peran pemain, serta identitas permainan yang konsisten, sehingga performa kolektif tim dapat melampaui potensi individu.

John Herdman yang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia senior dan U-23 diharapkan dapat meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia.

