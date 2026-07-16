Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Profil Lengkap Mitsubishi Xforce Hybrid, Ternyata Pakai Mesin 1.6L

Kamis, 16 Juli 2026 – 17:32 WIB
Profil Lengkap Mitsubishi Xforce Hybrid, Ternyata Pakai Mesin 1.6L - JPNN.COM
Profil Mitsubishi Xforce Hybrid. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors akhirnya membuka babak baru di pasar otomotif nasional lewat kehadiran New Mitsubishi Xforce Hybrid.

Model tersebut menjadi kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama Mitsubishi yang dipasarkan di Indonesia.

Sekaligus juga diproduksi secara lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).

Baca Juga:

Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, mengatakan kehadiran New Xforce Hybrid menjadi tonggak penting dalam perjalanan Mitsubishi di Indonesia.

"Kehadiran model ini makin memperluas pilihan mobilitas bagi pelanggan dengan tetap menghadirkan kepercayaan, keandalan, dan performa berkendara yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors," ujar Kurita saat peluncuran di Jakarta, Kamis (16/7).

Profil New Xforce HEV

Baca Juga:

Di balik kapnya, New Xforce Hybrid mengombinasikan mesin bensin 1.6 liter DOHC MIVEC, dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 116 PS dan torsi 255 Nm.

Sistem hybrid generasi kedua Mitsubishi dirancang agar motor listrik menjadi penggerak utama pada kecepatan rendah.

Mitsubishi Motors akhirnya membuka babak baru di pasar otomotif nasional lewat kehadiran New Mitsubishi Xforce Hybrid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Xforce Hybrid  spesifikasi Xforce Hybrid  Harga Xforce Hybrid  mitsubishi Xforce HEV 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp