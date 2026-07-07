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JPNN.com - Otomotif - Motor

Profil New Honda Rebel 1100, Harga Rp 445 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:21 WIB
Profil New Honda Rebel 1100, Harga Rp 445 Juta - JPNN.COM
New Honda Rebel 1100. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan Honda Rebel 1100 dengan menghadirkan pilihan warna baru Matte Beta Silver Metallic.

Warna baru melengkapi opsi Matte Ballistic Black Metallic yang sebelumnya lebih dahulu tersedia di pasar Indonesia.

Sentuhan silver matte memberikan karakter berbeda pada motor bergaya bobber tersebut.

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Kesan klasik tetap dipertahankan, tetapi kini tampil lebih modern sekaligus premium untuk pengendara yang ingin tampil lebih ekspresif di jalan.

Direktur Pemasaran AHM, Octavianus Dwi, mengatakan kehadiran warna baru menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pilihan yang lebih menarik.

"Melalui pilihan warna baru Matte Beta Silver Metallic, kami ingin menghadirkan tampilan yang makin premium dan ekspresif," ujar Octavianus dalam keterangannya, Selasa (7/7).

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Di balik penyegaran tampilannya, spesifikasi Honda Rebel 1100 tetap dipertahankan.

AHM memasarkan big bike Honda Rebel 1100 dengan harga Rp445,25 juta on the road DKI Jakarta.

PT. Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan Honda Rebel 1100 dengan menghadirkan pilihan warna baru Matte Beta Silver Metallic.

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TAGS   Honda  Honda Rebel 1100   warna baru Honda Rebel  harga Honda Rebel 1100 
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