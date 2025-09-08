Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani yang Baru Dilantik

Senin, 08 September 2025 – 16:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 4 menteri di Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, pada Senin (8/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86P tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Periode 2024-2029.

Salah satu yang dilantik, yakni Purbaya Yudhi Sadewo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya pernah menjadi Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994.

Kemudian, pada Oktober 2000 hingga Juli 2005, dia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.

Selanjutnya, dia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities, kemudian Chief Economist Danareksa Research Institute pada 2005 hingga 2013.

Purbaya juga pernah menjabat Anggota Dewan Direksi PT Danareksa sejak 2013 hingga April 2015. (mcr4/jpnn)