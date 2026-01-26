Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

Senin, 26 Januari 2026 – 19:21 WIB
Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia - JPNN.COM
Arsip foto - Thomas Djiwandono berdiri saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Thomas Djiwandono terpilih sebagai Wamenkeu dalam kabinet itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Keputusan ini diambil melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas terpilih untuk menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari lalu.

Baca Juga:

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

Hasil kesepakatan ini dijadwalkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026) esok untuk mendapatkan persetujuan akhir dari pimpinan DPR sebelum dilantik secara resmi.

Profil Singkat Thomas Djiwandono

Baca Juga:

Pria yang akrab disapa Tommy ini lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Ia memiliki latar belakang keluarga yang erat dengan dunia ekonomi dan pemerintahan.

Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, merupakan mantan Gubernur BI periode 1993-1998, sementara ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thomas Djiwandono  Deputi Deputi Gubernur BI  Bank Indonesia  Wamenkeu Thomas Djiwandono 
BERITA THOMAS DJIWANDONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp