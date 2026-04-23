JPNN.com - Otomotif - Mobil

Profil Wuling Eksion, Tak Ada Lagi yang Dirahasiakan

Kamis, 23 April 2026 – 08:10 WIB
Profil lengkap Wuling Eksion. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Tak ada lagi yang dirahasiakan dari Wuling Eksion setelah acara peluncurannya di Jakarta, Rabu (22/4).

Eksion langsung mencuri perhatian karena menawarkan sesuatu yang belum banyak dimainkan di pasar.

Yaitu; SUV 7-penumpang dengan dua pilihan teknologi sekaligus, yakni full electric vehicle (EV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Di atas kertas, Eksion diposisikan sebagai jawaban Wuling untuk kebutuhan keluarga modern.

Eksion mencoba meramu kenyamanan kabin luas, efisiensi energi, hingga teknologi terkini dalam satu paket.

Product Planning Wuling Motors, Aji Ibrahim mengatakan bahwa Eksion hadir dengan semangat “Exploring Family Journeys”.

"Model ini dirancang menjawab kebutuhan keluarga modern yang menginginkan kendaraan lapang, efisien, aman, sekaligus punya teknologi kekinian," kata dia saat peluncuran.

Mobil juga menjadi model kedua, setelah Darion yang dibangun di atas platform Wonder Flexible Modular System (WFMS), arsitektur terbaru Wuling untuk kendaraan elektrifikasi.

