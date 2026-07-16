Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Program B50 Dinilai Mampu Tekan Impor BBM, Sokong Target Swasembada Energi

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:15 WIB
Program B50 Dinilai Mampu Tekan Impor BBM, Sokong Target Swasembada Energi - JPNN.COM
Ilustrasi. Foto: Tim BPDP

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai implementasi Program Mandatori B50 menjadi langkah strategis pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai kunci utama dalam mewujudkan swasembada energi di Tanah Air.

Program mandatori yang mencampur solar dengan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya alam domestik.

Baca Juga:

Pemerintah berupaya menjadikan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai pilar utama sumber energi terbarukan nasional.

Tri menjelaskan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi nasional mencapai sekitar 53 juta ton per tahun.

Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pengembangan bahan bakar nabati (BBN) guna mendukung kemandirian energi.

Baca Juga:

Menurut Tri, swasembada energi telah menjadi kebutuhan strategis mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ketergantungan ini tidak hanya membebani devisa negara, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan volatilitas harga minyak dunia.

Implementasi Program Mandatori B50 menjadi langkah strategis pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   B50  Ekonomi  energi  swasembada energi  BBM  Impor BBM 
BERITA B50 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp