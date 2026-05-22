Program Balai Ternak Tegal Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Peternak

jpnn.com, TEGAL - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meresmikan Program Balai Ternak di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi mustahik melalui sektor peternakan.

Program yang dijalankan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal dan UIN Walisongo Semarang tersebut diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad mengatakan program Balai Ternak dirancang untuk membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga membangun sistem pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami ingin ke depan program yang semacam ini di Kabupaten Tegal bisa digencarkan di berbagai wilayah lainnya,” ujar Idy.

Dia menambahkan, kolaborasi antara Baznas, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menilai program Balai Ternak mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para peternak.

“Program ini bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan pemberdayaan masyarakat lewat semangat gotong royong,” kata Ischak.