JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Program Berbagi Kasih Askrindo Sentuh Ratusan Anak Pra-Sejahtera

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:18 WIB
Program Askrindo Berbagi KASIH hadir untuk membantu anak-anak dan keluarga pra-sejahtera. Foto: Askrindo

jpnn.com, JAKARTA - Program Askrindo Berbagi KASIH pada perayaan Natal 2025, menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap anak-anak dan keluarga pra-sejahtera di berbagai wilayah Indonesia.

Mengusung semangat berbagi kasih, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Askrindo agar menjangkau penerima manfaat lebih luas.

Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup anak-anak, sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Askrindo pada pilar sosial serta dukungan terhadap visi Generasi Indonesia Emas 2045.

Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Askrindo, Renny Octavianus Rorong, menegaskan bahwa program ini mencerminkan peran aktif perusahaan dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

“Program Askrindo Berbagi KASIH mencerminkan komitmen Askrindo untuk menjalankan peran sosial perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa keberadaan Askrindo harus memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (20/1).

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi sosial.

“Askrindo Berbagi KASIH merupakan komitmen kami untuk memastikan pertumbuhan bisnis Askrindo berjalan seiring dengan kontribusi sosial yang nyata. Program ini menjadi bagian dari strategi tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan,” kata Fankar.

Rangkaian kegiatan berlangsung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Askrindo menyalurkan bantuan kepada 200 anak korban banjir di Adian Koting, Tapanuli Utara, berupa perlengkapan sekolah dan susu, serta bagi anak-anak panti asuhan di Langowan, Tondano, Manado, Jayapura, dan Kupang.

Program Askrindo Berbagi KASIH hadir untuk membantu anak-anak dan keluarga pra-sejahtera.

TAGS   Askrindo  Askrindo Berbagi KASIH  anak pra-sejahtera  keluarga prasejahtera 
