Program BTN Housingpreneur Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meraih penghargaan sebagai Bank Pemberdaya Wirausaha Sektor Perumahan, atas konsistensinya mendukung inovasi di sektor perumahan melalui program kompetisi tahunan BTN Housingpreneur.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas langkah strategis BTN dalam mencari ide dan inovasi hingga ke akar rumput untuk menjawab tantangan perumahan nasional.

“Bagi kami, mencari solusi perumahan tidak harus selalu lahir dari ruang-ruang besar. Inovasi juga bisa ditemukan sampai ke tingkat akar rumput karena di sanalah kebutuhan nyata masyarakat berbicara. Penghargaan untuk program BTN Housingpreneur ini menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan inovasi yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masa depan perumahan Indonesia,” ujar Ramon.

Ramon menuturkan, melalui penghargaan tersebut, program BTN Housingpreneur juga dinilai mampu menjadi wadah kolaboratif untuk menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan nasional, mulai dari backlog (kekurangan) hunian hingga penguatan kewirausahaan terutama di kalangan generasi muda.

Adapun, BTN Housingpreneur merupakan kompetisi tahunan yang mencari ide dan inovasi dari para pelaku usaha sektor perumahan seperti developer, kontraktor, arsitek, pengusaha startup hingga mahasiswa dan masyarakat umum.

Kompetisi tersebut berfokus pada inovasi teknologi, keberlanjutan, dan solusi perumahan.

“BTN Housingpreneur juga menghadirkan ruang jejaring bagi para pemenang dan finalis untuk dapat saling belajar dan berjejaring dengan para pelaku di sektor perumahan, sehingga selain saling menginsipirasi juga dapat membuka peluang bisnis yang lebih besar,” tutur Ramon.

Hingga kini, pendaftaran BTN Housingpreneur 2025 telah dibuka pendaftarannya sejak 22 Oktober 2025 dan akan ditutup pada 15 Desember 2025.