Program Cahaya Desa LippoLand Terangi Wilayah Cikarang, Warga Makin Produktif

jpnn.com, CIKARANG - Delapan desa di sekitar wilayah LCC, yaitu Cibatu, Cicau, Sukasari, Sukadami, Serang, Sukaresmi, Pasirsari, dan Jayamukti mendapatkan 1.000 lampu LED.

Bantuan ini diberikan LippoLand, melalui anak usahanya Maureno dan Lippo Cikarang Cosmopolis lewat program Cahaya Desa.

Program Cahaya Desa merupakan bagian dari pilar Sejahtera dalam kerangka kerja Lippo Group bertajuk Lippo Untuk Indonesia PASTI.

Inisiatif ini untuk membantu masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap penerangan, dengan tujuan menciptakan lingkungan desa yang lebih terang, aman, dan produktif.

Kepala Desa Cibatu, Haji Ranta, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada manajemen Lippo Cikarang Cosmopolis atas pelaksanaan program Cahaya Desa.

Program ini kata dia, memang bermanfaat untuk Desa Cibatu yang sangat membutuhkan penerangan, dan Lippo Cikarang Cosmopolis hadir memberikan solusi nyata.

Dengan penerangan yang memadai, warga diharapkan dapat beraktivitas lebih nyaman di malam hari sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Melalui program Cahaya Desa ini juga, LippoLand ingin menginspirasi semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat