JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Program CSR Elnusa Petrofin Sebarkan Kebaikan untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Minggu, 24 Agustus 2025 – 22:34 WIB
Aksi Beach Clean Up, bagian dari Petrofin Resik yang dijalankan unit-unit Elnusa Petrofin di berbagai daerah di Indonesia. Foto: dok EPN

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini banyak perusahaan di multisektor yang memberikan perhatian khusus  dan berkontribusi menjaga lingkungan hidup demi mencegah dampak perubahan iklim. Kontribusi itu melalui program corporate social responsibility (CSR) yang dijalankan langsung dengan berinteraksi bersama masyarakat dan lingkungan sekitar.

Upaya-upaya itu juga yang dilakukan oleh PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha dari PT Elnusa Tbk. Elnusa Petrofin memiliki berbagai kategori program CSR dalam satu wadah Elnusa Petrofin Peduli.

Dua di antaranya yang terkait lingkungan hidup yaitu pilar Petrofin Resik dan Petrofin  Hijau. Dua program CSR itu termasuk dalam metode nyata standar praktik bisnis Environmental, Social, and Governance (ESG) yang banyak dijalankan berbagai perusahaan besar saat ini untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Melalui penerapan standar ESG, perusahaan-perusahaan diharapkan menyeimbangkan antara keuntungan bisnis dengan tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini adalah beberapa program langkah nyata yang telah dilakukan Elnusa Petrofin untuk keberlanjutan lingkungan hidup:

Program Pilar Petrofin Resik

 1.    Aksi Beach Clean Up

Elnusa Petrofin beberapa kali menggelar program aksi Beach Clean Up, kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat.

