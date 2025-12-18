Program CSR PGN Harum Berseri Berdayakan Lansia Agar Tetap Aktif & Produktif

jpnn.com, DEPOK - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui Regional II – Offtake Stasiun Cimanggis menggelar Program CSR HARUM BERSERI (Harjamukti Unggul Masyarakat Berdaya, Sehat, dan Mandiri) di Kelurahan Harjamukti, Depok, Jawa Barat, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia).

Program ini bertujuan menjaga peran lansia agar tetap aktif, produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik.



Melalui HARUM BERSERI, berbagai kegiatan dijalankan, antara lain cek kesehatan gratis, sekolah lansia, aktivitas kebun lansia berdaya, serta pengembangan pojok UMKM lansia di Taman Energi RW 10 Kelurahan Harjamukti.

"Lansia dilibatkan secara aktif sebagai penggerak komunitas, sehingga mampu memperkuat peran sosial dan kepercayaan diri mereka," ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman.

Baca Juga: PGN Batam Kembangkan Program CSR PELITA Tembesi

Program ini mengedepankan prinsip kolaborasi PGN dengan warga, dan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam aktivitas kebun lansia berdaya, Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi para lansia untuk terus berinovasi, salah satunya melalui Inovasi Biowell-Composting sebagai inovasi baru di wilayah kota Depok menurut Pendamping Lapangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Depok.

Inovasi biowell composting merupakan cara masyarakat dan perusahaan untuk mengatasi permasalahan sampah organik di masyarakat yang diolah menjadi pupuk dalam sebuah teba.

Hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi kelompok tani lansia untuk mulai beralih menggunakan pupuk organik hasil olahan masyarakat sekitar.

Bukan hanya dampak sosial saja yang dirasakan, namun dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat cukup signifikan.