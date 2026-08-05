Program Desa BRILiaN 1.000 HPK Siapkan Posyandu Jadi Pusat Edukasi Gizi

jpnn.com, SLEMAN - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Rabu Biru Foundation (RBF) meluncurkan Program Desa BRILiaN 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Desa Hargobinangun, Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu.

Sebagai tahap awal, RBF merevitalisasi Posyandu Matahari di Desa Hargobinangun yang akan menjadi proyek percontohan Program Desa BRILiaN 1.000 HPK.

Vice President CSR BRI Dinne Shovia Tresna mengatakan revitalisasi Posyandu tidak hanya berfokus pada pembaruan sarana dan prasarana.

Menurutnya, program tersebut juga memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, peningkatan kapasitas kader, serta pendampingan keluarga selama 1.000 HPK.

"Ke depan, Posyandu Matahari diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di berbagai daerah dalam mendukung penguatan layanan primer dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Dinne, dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan merupakan fase paling penting dalam menentukan kesehatan, perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing seseorang di masa depan.

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Karena itu, investasi pada periode tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Ketua Rabu Biru Foundation Toro Sudarmadi mengatakan Posyandu perlu dikembangkan menjadi pusat layanan 1.000 HPK yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga memperkuat edukasi gizi, pemberdayaan kader, dan pendampingan keluarga.