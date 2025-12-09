Program Edukasi Intensif & Kepeduliaan Sosial Rayakan HUT ke-7 Upbit Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan ulang tahun ke-7, Upbit Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung perkembangan talenta blockchain nasional sekaligus mengambil peran aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

Melalui kolaborasi strategis dengan BlockDevId dalam program Kelas Rutin Batch 4, Upbit Indonesia berkontribusi dalam menghadirkan pembelajaran teknis, mentoring, dan pengembangan proyek berbasis blockchain bagi talenta Web3 dari berbagai daerah di Indonesia.

Program yang didukung oleh Upbit Indonesia, Lisk, serta Binus Blockchain & Crypto Club ini resmi ditutup pada acara Graduation Day yang diselenggarakan di Markas KOMDIGI pada Minggu, 30 November 2025.

Acara itu menjadi momentum penting tidak hanya bagi para peserta, tetapi juga bagi Upbit Indonesia dalam memperkuat perannya sebagai penggerak edukasi dan literasi Web3 di Indonesia.

Memasuki usia ketujuh, Upbit Indonesia terus memperluas kontribusinya di luar ranah perdagangan aset digital. Selain mendorong edukasi dan pemberdayaan talenta Web3, Upbit juga memperkuat komitmen sosialnya melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.

COO Upbit Indonesia Resna Raniadi menegaskan ulang tahun ini bukan sekadar perayaan milestone, tetapi juga momentum untuk mempertegas tanggung jawab perusahaan terhadap industri dan masyarakat.

“Tujuh tahun perjalanan Upbit Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan industri kripto tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas talenta yang membangunnya. Dukungan kami terhadap BlockDevId merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk memperkuat ekosistem Web3 Indonesia melalui edukasi yang terstruktur, relevan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan potensi talenta muda Indonesia sangat besar dan perlu difasilitasi dengan lingkungan belajar yang tepat.