JPNN.com - Ekonomi

Program Impor 1 Juta Sapi Perah Masih di Bawah Target, Ini Datanya

Sabtu, 20 September 2025 – 09:39 WIB
Program Impor 1 Juta Sapi Perah Masih di Bawah Target, Ini Datanya
Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D., mewakili Kementerian Pertanian saat menyambut kedatangan sapi perah impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: supplied

jpnn.com - Indonesia kembali kedatangan 523 ekor sapi perah impor dari Australia. Pengiriman ini dipelopori oleh PT Asli Juara Indonesia (AJI) bekerja sama dengan North Australian Cattle Company (NACC).

Ratusan ternak tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan disambut langsung oleh Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D., mewakili Kementerian Pertanian.

Hendra menyampaikan apresiasi terhadap pelaku usaha yang berkontribusi mendukung percepatan impor sapi perah. Namun, di balik apresiasi itu, bayang-bayang keresahan semakin nyata.

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa target pemerintah masih jauh dari kata tercapai. Hingga September 2025, jumlah sapi perah yang masuk ke Indonesia baru 11.500 ekor, jauh dari target tahun ini sebanyak 150.000 ekor.

Angka itu menunjukkan jurang yang terlampau lebar mengacu program besar pemerintah, yakni impor 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun.

Direktur PT AJI Wahyu Suryono Pratama menilai langkah impor sapi perah bukan semata soal bisnis, melainkan keharusan untuk menambah "mesin" produksi susu nasional.

Baca Juga:

"Kami tidak bisa diam melihat 80 persen kebutuhan susu terus dipenuhi dari impor bubuk. Kalau ini dibiarkan, bangsa ini akan selamanya bergantung pada pasar luar negeri," kata dia dikutip dari siaran pers, Jumat (19/9/2025).

Keresahan yang sama disampaikan Syafeezan selaku CEO N9 Dairy Farm, yang melihat bahwa ekosistem susu nasional harus segera direformasi.

Indonesia kembali kedatangan 523 ekor sapi perah impor dari Australia. Namun, angka itu masih jauh di bawah target impor 1 juta.

TAGS   sapi perah  impor sapi perah  sapi impor  Australia  mbg  susu segar  sapi perah impor 
