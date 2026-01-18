Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

jpnn.com - KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemkab setempat.

Kegiatan ini memang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu.

“Seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh PPPK Penuh Waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” kata Staf Ahli Bupati Kapuas Budi Kurniawan di Kuala Kapuas, Sabtu (17/1).

Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, menegaskan koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan agar kegiatan sosialisasi PT Taspen dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

Menurutnya, sosialisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada PPPK penuh waktu, khususnya terkait kebijakan terbaru PT Taspen yang menyangkut status kepegawaian, hak dan kewajiban, serta program jaminan kesejahteraan yang akan diterima.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesiapan bersama antar perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi PT Taspen, sehingga informasi yang diberikan kepada PPPK penuh waktu dapat tersampaikan secara menyeluruh dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur pemerintah, termasuk PPPK, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan sejahtera.

"Kami harapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana," katanya. (antara/jpnn)