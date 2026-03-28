Program Kaderisasi Profesional Muda Dibuka, Siapkan Pemimpin Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Program Sekolah Kaderisasi Profesional Muda Gereja untuk Kepemimpinan Bangsa resmi dibuka di Jakarta pada Sabtu (28/3/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STFT) dan Sabam Sirait Institute.

Kegiatan yang digelar di Aula STFT Jakarta tersebut diikuti oleh 70 peserta terpilih dari berbagai latar belakang profesi, gereja, dan daerah.

Program ini dirancang sebagai pelatihan intensif selama 12 pertemuan atau 24 sesi yang ditujukan bagi pemuda berusia 23 hingga 35 tahun.

Rektor STFT Jakarta Binsar J. Pakpahan, mengatakan program ini bertujuan menyiapkan calon pemimpin yang memiliki integritas serta keselarasan antara pemikiran dan tindakan.

“Lewat sekolah ini kami ingin menyiapkan pemimpin yang bisa digugu dan ditiru, yang pikiran juga tindakannya selaras,” ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang hadir sebagai pembicara utama, menekankan pentingnya jejaring, kredibilitas, dan inovasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global.

“Sepintar apa pun anak muda, bangun networking dan kredibilitas, serta ciptakan inovasi,” kata Luhut dalam sesi Leadership Talks.