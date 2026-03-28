Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Program Kaderisasi Profesional Muda Dibuka, Siapkan Pemimpin Masa Depan

Sabtu, 28 Maret 2026 – 15:33 WIB
Program kaderisasi profesional muda resmi dibuka untuk siapkan pemimpin masa depan bangsa. Foto: STFT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Program Sekolah Kaderisasi Profesional Muda Gereja untuk Kepemimpinan Bangsa resmi dibuka di Jakarta pada Sabtu (28/3/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STFT) dan Sabam Sirait Institute.

Kegiatan yang digelar di Aula STFT Jakarta tersebut diikuti oleh 70 peserta terpilih dari berbagai latar belakang profesi, gereja, dan daerah.

Baca Juga:

Program ini dirancang sebagai pelatihan intensif selama 12 pertemuan atau 24 sesi yang ditujukan bagi pemuda berusia 23 hingga 35 tahun.

Rektor STFT Jakarta Binsar J. Pakpahan, mengatakan program ini bertujuan menyiapkan calon pemimpin yang memiliki integritas serta keselarasan antara pemikiran dan tindakan.

“Lewat sekolah ini kami ingin menyiapkan pemimpin yang bisa digugu dan ditiru, yang pikiran juga tindakannya selaras,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang hadir sebagai pembicara utama, menekankan pentingnya jejaring, kredibilitas, dan inovasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global.

“Sepintar apa pun anak muda, bangun networking dan kredibilitas, serta ciptakan inovasi,” kata Luhut dalam sesi Leadership Talks.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaderisasi  profesional muda  STFT Jakarta  Sabam Sirait Institute 
BERITA KADERISASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp