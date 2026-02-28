Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Program Komcad Menyasar ASN, Doli Kurnia DPR Mendukung Demi Memperkuat Nasionalisme dan Kedisiplinan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 09:45 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan dukungan terhadap program Komando Cadangan (Komcad) yang saat ini menyasar aparatur sipil negara (ASN).

“Sejauh program tersebut (Komcad, red) dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kedisiplinan, saya mendukung upaya Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut,” ujar Doli Kurnia dalam keterangannya di Medan, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menanggapi pemerintah yang berencana melanjutkan program Komando Cadangan (Komcad), yang kini menyasar para ASN.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain tidak seluruh ASN itu bisa menjadi Komcad.

“Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang, bahkan dari Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya. Jadi, tidak semuanya. Ada persyaratannya," ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Terkait hal itu, Doli Kurnia berupaya melihat dari perspektif pentingnya bangsa kita membangun kedisiplinan dan peningkatan rasa cinta tanah air dan nasionalisme.

Sebab, kata dia, untuk melanjutkan percepatan pembangunan, kita memerlukan lompatan-lompatan untuk menjadi negara maju, persoalan mendasar seperti terbentuknya karakter ke-Indonesia-an yang kuat dengan tingkat kedisiplinan tinggi menjadi variabel kunci.

