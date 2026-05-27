JPNN.com - Nasional - Humaniora

Program Kurban Berkah Berdayakan 2.089 Peternak Mustahik di 15 Provinsi

Jumat, 29 Mei 2026 – 00:16 WIB
Program Kurban Berkah Berdayakan Desa melibatkan 2.089 peternak mustahik di 15 provinsi.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui program Kurban Berkah Berdayakan Desa memberdayakan 2.089 peternak mustahik binaan yang tersebar di 15 provinsi pada momentum Iduladha.

Program tersebut disampaikan dalam acara Live Kurban Berkah Berdayakan Desa yang digelar di Desa Sayana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (27/5/2026).

Ketua Baznas H. Sodik Mudjahid, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen Baznas dalam menjadikan ibadah kurban sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sodik, sepanjang 2026 Baznas menyiapkan 3.359 ekor ternak bakalan jantan komoditas lokal yang dikelola langsung oleh 2.089 peternak binaan di berbagai daerah.

Dia menyebut total penyaluran dana dalam program tersebut mencapai Rp39.221.779.338 untuk mendukung pengembangan peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Pada program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026 memiliki manfaat ganda, di mana Baznas memastikan distribusi hewan kurban tidak hanya tepat sasaran bagi mustahik memenuhi kebutuhan pangan daging, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi peternak mustahik. Intinya, semua program Baznas bertujuan memberdayakan masyarakat,” ujar Sodik.

Sodik menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 103 balai ternak Baznas yang tersebar di 15 provinsi. Menurut dia, seluruh hewan ternak dari balai tersebut terserap untuk memenuhi kebutuhan program kurban Baznas tahun ini.

Dia mengatakan, meningkatnya kebutuhan hewan kurban diperkirakan akan mendorong penambahan jumlah peternak binaan maupun balai ternak di masa mendatang.

