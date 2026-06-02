Program Lippo untuk Indonesia PASTI Antar LippoLand Raih Top CSR Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand kembali menorehkan prestasi melalui raihan penghargaan TOP CSR Awards 2026 kategori Corporate Level – Star 3.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Ajang penghargaan besutan Majalah TopBusiness bersama sejumlah lembaga dan pakar CSR serta Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia tersebut mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development.”

Melalui penghargaan ini, LippoLand dinilai berhasil mengintegrasikan prinsip ESG dan program CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis berkelanjutan perusahaan.

Sebagai perusahaan real estat terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dan portofolio lebih dari 150 proyek di berbagai wilayah Indonesia, LippoLand terus memperkuat kontribusinya dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui penerapan konsep triple value, yakni menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.

Komitmen tersebut dijalankan melalui sustainability framework yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu peningkatan kualitas hidup, kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan praktik bisnis terbaik.

Melalui program keberlanjutan “Lippo Untuk Indonesia PASTI”, LippoLand menghadirkan berbagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup komunitas di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sejumlah program unggulan yang dijalankan antara lain LippoLand Mengajar, urban farming, renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan kader posyandu, hingga pelatihan dan pameran UMKM.