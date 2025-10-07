Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate Kerja di Perusahaan, Gaji dari Negara

jpnn.com - JAKARTA - Program magang nasional 2025 akan membuka peluang bagi 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) dari seluruh jenjang pendidikan untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus dukungan insentif negara.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyebutkan angka tersebut saat ditemui di Jakarta, Senin (6/10).

Dia mengatakan program itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda melalui mekanisme magang terstruktur di berbagai sektor industri berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

"Jadi gini, program pertama ini 2025 atas perintah Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, itu kita targetkan 20 ribu dulu peserta magang yang baru satu tahun tamat, jadi dia belum bekerja. Itu tingkatannya D1, D2, D3 sampai dengan S1," kata Wamenaker.

Dikatakan Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani antara lulusan yang memiliki kemampuan dengan perusahaan swasta yang membuka lowongan magang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Negara akan memberikan insentif setara upah minimum kabupaten atau kota selama enam bulan untuk setiap peserta magang yang ditempatkan di perusahaan swasta yang bersedia menerima mereka.

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Program Magang Fresh Graduate yang Digaji Sesuai UMP

"Dan negara akan memberikan insentif selama enam bulan, sebesar UMK. Jadi Rp3,3 juta maksimal, jadi sebesar UMK," bebernya.

Afriansyah menyampaikan pemerintah mendorong agar perusahaan peserta program magang nasional nantinya dapat merekrut peserta yang telah menunjukkan kompetensi dan kinerja baik selama enam bulan masa pelatihan.

Menurutnya, perusahaan tentu diuntungkan karena peserta magang dibekali keterampilan sesuai kebutuhan industri dan selama masa magang gajinya ditanggung negara, sehingga potensi untuk direkrut menjadi tenaga kerja tetap sangat besar.