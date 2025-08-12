Program Makan Bergizi Gratis Serap Rp 8,2 Triliun APBN

Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:04 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun.

Sementara itu, pembangunan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

Dadan mengungkap hal itu seusai dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Selasa (12/8).

“APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi,” ujar Dadan.

Menurut dia, implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

"Kalau satu restoran biasanya melayani sekitar 500 pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi menjadi SPPG melayani 3.500 porsi dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut,” kata dia.

Baca Juga: Perlu Ada Survei untuk Pelaksanaan Program MBG

Dadan menjelaskan bahwa hingga hari ini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari.

Dia memastikan bahwa pihaknya akan terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.