Program Mba Maya Dorong Pemberdayaan Perempuan Berbasis Syariah

Kamis, 07 Mei 2026 – 20:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan program Mba Maya (Membina dan Memberdaya) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Program tersebut menyasar nasabah perempuan, khususnya ibu-ibu prasejahtera, melalui penguatan usaha berbasis ekonomi syariah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan melalui ekosistem syariah.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan, terutama melalui ekosistem syariah,” ujar Arief, dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Dia menyebut saat ini sekitar 73 persen pembiayaan PNM telah berbasis syariah dan lebih dari 2.300 usaha nasabah telah difasilitasi sertifikasi halal.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Harian Pengurus Pusat MES, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah PNM dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan prasejahtera.

Menurut Ferry, program tersebut sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga menilai sistem Command Center milik PNM dapat menjadi contoh dalam pengelolaan dan penyajian data untuk mendukung pengambilan kebijakan.