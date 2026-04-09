Program Mudik 2026 Dinilai Lebih Baik, 80% Pemudik Merasa Puas

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi Noval Agung Warjito Ardoyo menyampaikan masyarakat merasa puas pada program keselamatan mudik dan balik Lebaran 2026. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan survei pada 1.200 responden.

"Hasil observasi dan penelitian itu memang benar adanya bahwa bagi para pemudik itu merasa puas dengan program dari pesan-pesan keselamatan operasi mudik di 2026," ungkap Agung, Kamis (9/4).

Dia menjelaskan lebih dari 80 persen pemudik menilai program yang dijalankan Korlantas Polri lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, lebih dari 50 persen responden juga menyebut angka kecelakaan selama periode mudik 2026 mengalami penurunan.

"Mayoritas para pemudik itu merasa bahwa program yang saat ini dilakukan oleh Korlantas itu jauh lebih baik dari program-program selanjutnya," ujar dia.

Survei itu menyasar pemudik yang melakukan perjalanan keluar Pulau Jawa maupun yang tetap berada di wilayah Jawa.

Dia menilai keberhasilan ini perlu terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor terkait penyampaian pesan keselamatan kepada masyarakat.

Menurutnya, strategi komunikasi perlu dimaksimalkan melalui platform digital selain media konvensional, serta melibatkan content creator untuk membuat pesan yang lebih menarik melalui pendekatan storytelling.

"Pesan keselamatan mudik harus menyasar berbagai generasi. Bisa dengan mengundang content creator dan membuat narasi storytelling agar lebih menarik bagi audiens," ujar dia.