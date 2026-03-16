Program Mudik Gratis HNI Berangkatkan 700 Peserta ke 50 Kota Tujuan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan jaringan bisnis halal atau Halal Network International (HNI) memberangkatkan sebanyak 700 peserta mudik gratis ke sekitar 50 kota tujuan di berbagai daerah dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah.

"Alhamdulillah tahun ini ada 16 bus yang mengantar anggota dan mitra HNI menuju kampung halaman mereka di sekitar 50 kota tujuan. Pesertanya sekitar 700 orang," kata Direktur Marketing HNI, Amir Hamzah di Kantor HNI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin.

Program mudik gratis ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada para mitra yang selama ini loyal menggunakan dan memasarkan produk HNI.

"Pagi hari ini kami keluarga besar HNI sangat bergembira dan berbahagia karena dapat melepas peserta mudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini adalah tahun kelima kami menyelenggarakan mudik gratis untuk anggota dan mitra HNI," jelas Amir.

Amir menjelaskan, pada tahun ini jumlah peserta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada tahun lalu peserta mudik sekitar 500 hingga 600 orang dengan 40 kota tujuan, maka tahun ini meningkat menjadi 700 peserta dengan 50 kota tujuan.

"Ini tentu menjadi kebahagiaan bagi kami di HNI karena bisa memberikan apresiasi kepada para mitra yang loyal bersama kami," ucap Amir.

Menurut Amir, program mudik gratis ini memang diperuntukkan khusus bagi para anggota dan mitra HNI yang secara rutin menggunakan dan memasarkan produk HNI. Hingga saat ini, program tersebut belum dibuka untuk masyarakat umum.