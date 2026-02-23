Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Program Mudik Gratis Pemkab Karawang Diserbu Calon Pemudik

Rabu, 25 Februari 2026 – 00:01 WIB
Program Mudik Gratis Pemkab Karawang Diserbu Calon Pemudik - JPNN.COM
Pendaftar program mudik gratis Pemkab Karawang membludak. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com, KABUPATEN KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, membuka pendaftaran mudik gratis.

Lantaran jumlah peserta yang mendaftar membludak hingga kuota langsung terpenuhi, pendaftaran hanya sempat dibuka dua jam saja.

"Hari ini adalah hari pertama dibukanya pendaftaran program mudik gratis yang digelar Pemkab Karawang, tetapi jumlah pendaftarnya membludak," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Karawang Yunus Kusriwanto, Selasa.

Baca Juga:

Dia mengatakan pendaftaran program mudik gratis Pemkab Karawang yang sesuai jadwal dibuka pada 24–25 Februari 2026 akhirnya ditutup lebih cepat. Sebab, setelah dibuka, dalam beberapa jam kuotanya habis menyusul banyaknya masyarakat yang mendaftar.

Yunus mengatakan dalam program mudik gratis Lebaran 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menyiapkan 15 unit bus, dengan kuota sebanyak 810 orang.

Untuk daerah tujuan dalam mudik gratis ini di antaranya ke Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Surakarta (Solo), Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Baca Juga:

"Sebanyak 15 bus yang disiapkan nantinya akan mengantarkan para pemudik ke 13 kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Yunus.

Dia mengatakan bagi masyarakat yang telah mendaftar, nantinya harus daftar ulang program mudik gratis pada 3-4 Maret 2026, pukul 8.00-15.00 WIB.

Jadwal keberangkatan mudik gratis akan dilaksanakan pada 17 Maret 2026 di Plaza Pemkab Karawang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Gratis  mudik gratis Lebaran  Karawang  Mudik Lebaran 
BERITA MUDIK GRATIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp