Program Mudik Gratis Pemkab Karawang Diserbu Calon Pemudik

jpnn.com, KABUPATEN KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, membuka pendaftaran mudik gratis.

Lantaran jumlah peserta yang mendaftar membludak hingga kuota langsung terpenuhi, pendaftaran hanya sempat dibuka dua jam saja.

"Hari ini adalah hari pertama dibukanya pendaftaran program mudik gratis yang digelar Pemkab Karawang, tetapi jumlah pendaftarnya membludak," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Karawang Yunus Kusriwanto, Selasa.

Dia mengatakan pendaftaran program mudik gratis Pemkab Karawang yang sesuai jadwal dibuka pada 24–25 Februari 2026 akhirnya ditutup lebih cepat. Sebab, setelah dibuka, dalam beberapa jam kuotanya habis menyusul banyaknya masyarakat yang mendaftar.

Yunus mengatakan dalam program mudik gratis Lebaran 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menyiapkan 15 unit bus, dengan kuota sebanyak 810 orang.

Untuk daerah tujuan dalam mudik gratis ini di antaranya ke Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Surakarta (Solo), Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Sebanyak 15 bus yang disiapkan nantinya akan mengantarkan para pemudik ke 13 kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Yunus.

Dia mengatakan bagi masyarakat yang telah mendaftar, nantinya harus daftar ulang program mudik gratis pada 3-4 Maret 2026, pukul 8.00-15.00 WIB.