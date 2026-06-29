Program Patra Jasa Mengajar, Perluas Manfaat Pendidikan Bagi Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - PT Patra Jasa menggelar Patra Jasa Mengajar di SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/6).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-51 Patra Jasa sekaligus menegaskan bahwa peringatan hari jadi perusahaan tidak hanya menjadi momentum refleksi atas perjalanan bisnis, tetapi juga kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Memasuki tahun ketiga, Patra Jasa Mengajar telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2024 dan sebelumnya hadir di Bogor serta Bekasi.

Program ini melibatkan Perwira Patra Jasa dari kantor pusat maupun unit bisnis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diharapkan dapat memperluas perspektif generasi muda.

Pada tahun ini, sebanyak 53 Perwira Patra Jasa berpartisipasi sebagai pengajar dan fasilitator.

Materi disampaikan melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan semangat belajar para siswa.

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Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay, menyampaikan Patra Jasa Mengajar merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan.

Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan bisnis, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.