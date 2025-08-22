Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:11 WIB
PNM raih dua penghargaan OJK lewat program literasi keuangan yang aktif menjangkau masyarakat. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Financial Literacy Award 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan PNM dalam menjalankan program literasi keuangan yang aktif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

PNM dinobatkan sebagai Lembaga Keuangan Khusus dan Fintech dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, serta sebagai PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Syariah Termasif.

Capaian ini sekaligus menegaskan peran PNM sebagai pelopor literasi keuangan bagi segmen masyarakat prasejahtera.

Menurut OJK, PNM dinilai mampu menghadirkan program yang tidak hanya masif secara kuantitas, tetapi juga efektif menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses keuangan formal. Pendekatan ini sejalan dengan agenda inklusi keuangan nasional.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan bahwa penghargaan dari OJK menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi perusahaan untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat.

“Kami percaya literasi keuangan adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8).

Arief menambahkan, pemahaman finansial yang baik akan membantu keluarga prasejahtera mengelola keuangan, menekan praktik ilegal, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor formal.

