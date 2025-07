Program Pertanian Mangga Pertamina IT Balongan Dapat Pengakuan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Program Pertanian Mangga Mandiri, Inovatif dan Berkelanjutan (Primadona) yang diinisiasi Pertamina Patra Niaga IT Balongan, kembali mendapatkan pengakuan dunia.

Program tersebut dinilai membawa dampak positif bagi lingkungan dan juga perekonomian masyarakat.

Primadona meraih Communitas Awards 2025 untuk kategori Excellence in Corporate Social Responsibility, subkategori Ethical and Environmental Sustainability.

Penghargaan itu diumumkan secara daring oleh lembaga independen asal Amerika, yaitu Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP).

"Program ini hadir sebagai solusi konkret atas tantangan yang dihadapi petani mangga, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan kurangnya regenerasi petani muda," kata Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan, Rabu (9/7).

Dia menjelaskan melalui pendekatan berbasis teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan kelompok rentan, hingga diversifikasi produk olahan mangga.

Program itu tidak hanya menjaga ekosistem pertanian lokal, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Dengan mengusung tema “Primadona: The Guardian of The Mango Future”, Pertamina Patra Niaga IT Balongan menampilkan inisiatif strategis dalam pengembangan pertanian mangga berkelanjutan di Desa Sliyeg Lor, Kabupaten Indramayu.