Program PNM Peduli Kembali Salurkan Bantuan ke Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Program PNM Peduli kembali menyalurkan bantuan berupa pakaian perempuan, pria, anak dan bayi, jaket, selimut, kerudung, alat salat, perlengkapan kebersihan, obat-obatan, hingga logistik pendukung lainnya seberat 579 kg yang berasal dari aksi kolektif insan PNM yang bahu membahu untuk Sumatera dan Aceh.

Sebelumnya, PNM juga terjun langsung mendirikan posko cek kesehatan gratis, penyediaan akses air bersih, hingga penyaluran 1 ton beras serta 1.000 pax produk nasabah berupa rendang dan abon siap santap.

Seluruh bantuan telah disortir dengan cermat dan dikirimkan langsung menggunakan pesawat guna menjaga kecepatan penyaluran serta kualitas setiap bantuan yang diberikan agar dapat segera dimanfaatkan oleh para penyintas bencana.

Baca Juga: Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Setelah 8 jam perjalanan dari Jakarta, relawan PNM Peduli sampai di posko bantuan Masjid Al- Ikhlas, Tamiang, Aceh untuk meringankan sedikit bagi mereka yang terdampak banyak.

Cerita haru terjadi pada saat diperjalanan mengirimkan bantuan, Tim PNM Peduli bertemu salah satu penerima manfaat bernama Qory asal Langsa yang berjarak 46 km atau 10 jam perjalanan dengan berjalan kaki.

Dalam perjalanannya kembali ke Langsa, dia mengungkapkan bahwa tidak ada mobil relawan yang bisa ditumpangi olehnya, sehingga dirinya harus berjalan kaki menempuh jarak jauh itu membawa keperluan sandang dan pangan yang telah dia dapatkan untuk keluarganya hingga tim PNM Peduli datang.

Baca Juga: SIG Mantapkan Transformasi Dalam RUPSLB 2025

“Tidak ada mobil yang bisa saya tumpangi, tapi alhamdulillah sekarang bukan hanya dapat tumpangan, tapi juga cek kesehatan gratis dan makanan pokok untuk istri dan anak saya, terima kasih banyak, yang semoga tuhan membalas kebaikan kalian semua berlipat ganda,” ujar Qory.

“Kita ada untuk saling jaga, satu kalimat yang kami percayai bahwa bantuan ini, meski tidak bisa menggantikan apa yang hilang, namun dapat memberikan sedikit harapan dan kenyamanan bagi mereka yang terdampak," kata Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary.