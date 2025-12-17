Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Program Promosi Akhir Tahun, bank bjb Hadirkan Boom SurePrize untuk Nasabah

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:22 WIB
Program Promosi Akhir Tahun, bank bjb Hadirkan Boom SurePrize untuk Nasabah. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan program promosi menarik bagi nasabah melalui bjb Boom SurePrize, sebuah program yang dirancang untuk memberikan manfaat lebih dari aktivitas menabung.

Melalui program ini, bank bjb mengajak nasabah untuk mengoptimalkan dana akhir tahun dengan melakukan top up tabungan atau giro dan berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik.

bjb Boom SurePrize menjadi salah satu bentuk apresiasi bank bjb kepada nasabah yang terus mempercayakan pengelolaan dananya, sekaligus mendorong kebiasaan finansial yang lebih produktif.

Program promosi berlangsung dalam periode terbatas, yakni mulai 1 Desember hingga 31 Desember 2025, sehingga nasabah diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. 

Lewat bjb Boom SurePrize, nasabah berpeluang mendapatkan hadiah sesuai keinginan, mulai dari cashback hingga hadiah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, baik nasabah baru maupun nasabah existing, yang melakukan penempatan dana sesuai dengan persyaratan program.

Produk perbankan yang diikutsertakan dalam bjb Boom SurePrize meliputi produk Tabungan dan Giro, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam memilih instrumen penempatan dana.

Minimal penempatan dana dalam program ditetapkan sebesar Rp500 juta, dengan penempatan selanjutnya dalam kelipatan Rp50 juta, memberikan ruang bagi nasabah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan rencana keuangan masing-masing. 

Bank bjb kembali menghadirkan program bjb Boom SurePrize untuk memberi nilai tambah bagi nasabah menabung.

