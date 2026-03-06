Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Program Ramadan Berseri Hadirkan Aksi Berbagi bagi Masyarakat

Jumat, 06 Maret 2026 – 15:47 WIB
Program Ramadan Berseri Hadirkan Aksi Berbagi bagi Masyarakat - JPNN.COM
Program Ramadan Berseri, Hadirkan Aksi Berbagi bagi Masyarakat. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menghadirkan berbagai kegiatan sosial melalui program “Ramadan Berseri” atau Ramadan Berbagi Bersama Peruri selama bulan suci Ramadan.

Program tersebut merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan menghadirkan nilai kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian program tersebut adalah “Hari Raya Bersama Peruri” yang digelar di Plaza Blok M, Jakarta.

Baca Juga:

Dalam kegiatan ini, Peruri mengajak anak-anak asuh Baziz Peruri untuk berbelanja baju Lebaran agar mereka dapat menyambut Idulfitri dengan penuh kebahagiaan.

Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama antara perwakilan Peruri dan anak-anak asuh Bazis Peruri. Momen ini menjadi ajang mempererat kebersamaan dalam suasana Ramadan yang hangat dan penuh kekeluargaan.

Selain itu, melalui program Ramadan Berseri, Peruri menyalurkan sebanyak 400 paket sembako kepada masyarakat di Karawang.

Baca Juga:

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadan.

Penyaluran bantuan juga dilengkapi dengan pemberian santunan kepada anak-anak asuh Baziz Peruri di Karawang.

Peruri menggelar program Ramadan Berseri dengan berbagai aksi sosial bagi masyarakat dan anak asuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Ramadan Berseri  aksi berbagi  Peruri 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp