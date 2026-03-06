Program Ramadan Berseri Hadirkan Aksi Berbagi bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menghadirkan berbagai kegiatan sosial melalui program “Ramadan Berseri” atau Ramadan Berbagi Bersama Peruri selama bulan suci Ramadan.

Program tersebut merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan menghadirkan nilai kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian program tersebut adalah “Hari Raya Bersama Peruri” yang digelar di Plaza Blok M, Jakarta.

Dalam kegiatan ini, Peruri mengajak anak-anak asuh Baziz Peruri untuk berbelanja baju Lebaran agar mereka dapat menyambut Idulfitri dengan penuh kebahagiaan.

Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama antara perwakilan Peruri dan anak-anak asuh Bazis Peruri. Momen ini menjadi ajang mempererat kebersamaan dalam suasana Ramadan yang hangat dan penuh kekeluargaan.

Selain itu, melalui program Ramadan Berseri, Peruri menyalurkan sebanyak 400 paket sembako kepada masyarakat di Karawang.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadan.

Penyaluran bantuan juga dilengkapi dengan pemberian santunan kepada anak-anak asuh Baziz Peruri di Karawang.