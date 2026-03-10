Program Ramadan Lintasarta Jangkau 1.500 Penerima Manfaat di Lima Kota

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi, Lintasarta, menyalurkan berbagai program sosial Ramadan yang menjangkau lebih dari 1.500 penerima manfaat di lima kota di Indonesia.

Program tersebut dilaksanakan selama Ramadan 1447 H di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Aceh.

Inisiatif bertema Learning to Care & Action to Share ini mencakup sejumlah kegiatan sosial, mulai dari dukungan bagi fasilitas ibadah, pemberdayaan UMKM melalui program Warung Berkah Ramadan, hingga edukasi lingkungan bagi anak yatim.

Program tersebut juga menjadi bentuk apresiasi kepada para karyawan yang tetap bertugas menjaga layanan perusahaan selama periode libur Idulfitri.

Sebagai bagian dari ekosistem Indosat Ooredoo Hutchison Group, Lintasarta menilai program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan mendorong inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat.

Director & Chief Financial Officer Lintasarta Hariyadi Ramelan, mengatakan Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai empati sekaligus menegaskan peran sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Sebagai penggerak transformasi digital nasional, kami percaya kemajuan teknologi digital harus berjalan berdampingan dengan kepedulian sosial. Melalui program Ramadan ini, Lintasarta berupaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Hariyadi dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Salah satu program utama yang dijalankan adalah revitalisasi surau melalui program Surau Kita Berdaya yang digelar bersama Indosat Ooredoo Hutchison.