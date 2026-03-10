Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Program Ramadan Lintasarta Jangkau 1.500 Penerima Manfaat di Lima Kota

Selasa, 10 Maret 2026 – 19:42 WIB
Program Ramadan Lintasarta Jangkau 1.500 Penerima Manfaat di Lima Kota - JPNN.COM
Lintasarta menyalurkan program sosial Ramadan bagi lebih dari 1.500 penerima manfaat di lima kota di Indonesia. Foto: Lintasarta

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi, Lintasarta, menyalurkan berbagai program sosial Ramadan yang menjangkau lebih dari 1.500 penerima manfaat di lima kota di Indonesia.

Program tersebut dilaksanakan selama Ramadan 1447 H di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Aceh.

Inisiatif bertema Learning to Care & Action to Share ini mencakup sejumlah kegiatan sosial, mulai dari dukungan bagi fasilitas ibadah, pemberdayaan UMKM melalui program Warung Berkah Ramadan, hingga edukasi lingkungan bagi anak yatim.

Baca Juga:

Program tersebut juga menjadi bentuk apresiasi kepada para karyawan yang tetap bertugas menjaga layanan perusahaan selama periode libur Idulfitri.

Sebagai bagian dari ekosistem Indosat Ooredoo Hutchison Group, Lintasarta menilai program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan mendorong inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat.

Director & Chief Financial Officer Lintasarta Hariyadi Ramelan, mengatakan Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai empati sekaligus menegaskan peran sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Baca Juga:

“Sebagai penggerak transformasi digital nasional, kami percaya kemajuan teknologi digital harus berjalan berdampingan dengan kepedulian sosial. Melalui program Ramadan ini, Lintasarta berupaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Hariyadi dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Salah satu program utama yang dijalankan adalah revitalisasi surau melalui program Surau Kita Berdaya yang digelar bersama Indosat Ooredoo Hutchison.

Lintasarta menyalurkan program sosial Ramadan bagi lebih dari 1.500 penerima manfaat di lima kota di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Lintasarta  program sosial  Indosat Ooredoo Hutchison 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp