JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Program Rekosistem Agung Nugroho Berpotensi Jadi Model Ekonomi Hijau di Sumatra

Selasa, 17 Maret 2026 – 12:53 WIB
Kios penampungan sampah dari masyarakat milik Pemko Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui Rekosistem yang diinisiasi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, diperkirakan akan berkembang menjadi salah satu model ekonomi hijau di wilayah Sumatra.

Ketua DPD KNPI Riau Fuad Santoso menilai inovasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Pekanbaru berpotensi membawa perubahan signifikan.

Tidak hanya dalam pengelolaan lingkungan tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fuad, program Rekosistem diprediksi mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi bagi warga.

“Ke depan, program Rekosistem ini berpotensi menjadi salah satu terobosan penting di Pekanbaru. Selain membantu pengelolaan sampah, program ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Fuad, Selasa (17/3).

Melalui skema kerja sama dengan pihak swasta, masyarakat nantinya dapat menukarkan sampah yang telah dipilah menjadi nilai ekonomi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain meningkatkan kebersihan kota, program tersebut juga diperkirakan akan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Fuad menilai pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi hijau, di mana pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

