Program Rumah Terang Sasar 102 Rumah dan Satu Masjid di Indramayu

jpnn.com, INDRAMAYU - Program Rumah Terang menghadirkan akses listrik berbasis panel surya bagi masyarakat Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu, Jawa Tengah.

Pada tahap awal, Program Rumah Terang menjangkau 102 rumah warga dan satu masjid di kawasan Perhutani.

Melalui pemasangan panel surya, sebanyak 103 titik kini telah memperoleh penerangan menggunakan energi ramah lingkungan.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan Indramayu menjadi salah satu lokasi pertama pelaksanaan Program Rumah Terang yang merupakan bagian dari target nasional penerima manfaat sebanyak 452 kepala keluarga.

Menurut Sodik, setiap paket bantuan terdiri atas panel surya, kabel instalasi, dan lampu yang dirancang memiliki masa pakai minimal 10 tahun sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

"Satu paket perangkatnya terdiri atas kabel, lampu, dan solar cell. Perangkat ini dapat digunakan minimal 10 tahun dan sudah diperbolehkan oleh PLN," kata Sodik, dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Dia menjelaskan, Program Rumah Terang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang belum memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik.

Sodik berharap keberadaan listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.