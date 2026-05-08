JPNN.com - Nasional - Humaniora

Program Sebar Qurban Human Initiative Dikelola Sesuai Syariat & Tepat Sasaran

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:45 WIB
Ilustrasi tempat penampungan hewan Sebar Qurban milik Human Initiative. Foto: Dokumentasi Human Initiative.

jpnn.com - JAKARTA - Human Initiative (HI) melalui Program Sebar Qurban, melakukan pengelolaan kurban dengan pendekatan jelas demi membantu masyarakat.

Vice President Human Initiative Romi Ardiansyah mengatakan sejak awal tim HI menjaga proses, menyusun distribusi dengan terarah, dan membuka akses agar lebih banyak orang bisa ikut berpartisipasi.

Mereka juga menawarkan berbagai macam kemudahan mulai dari early bird, flash sale, dan harga khusus.

“Dengan tujuan agar memudahkan semua kalangan dapat menunaikan ibadah kurban di tahun ini, serta dengan metode yang memiliki banyak kemudahan baik pembayaran secara online maupun offline datang ke kantor cabang terdekat kami," kata Romi dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Romi menjelaskan bahwa Program Sebar Qurban memiliki tiga misi utama, yakni memfasilitasi ibadah, menggerakkan peternak lokal, dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat.

"Human Initiative memastikan kurban berjalan sesuai syariat dengan memilih hewan yang sehat dan cukup umur,” ungkapnya.

Tim memeriksa kondisi hewan secara langsung dan melakukan quality control pada H-2 bulan serta H-1 sebelum penyembelihan.

Langkah itu untuk menjaga kualitas hewan tetap sesuai hingga hari pelaksanaan.

