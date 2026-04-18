JPNN.com - Pendidikan

Program Sekolah Swasta Gratis, Pemprov DKI Siapkan Rp 253 Miliar

Sabtu, 18 April 2026 – 10:01 WIB
Ilustrasi siswa SMP di lingkungan sekolah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 250 miliar untuk program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2026/2027.

Pada tahun ini, Pemprov DKI menambah 63 sekolah swasta yang masuk dalam program tersebut, sehingga totalnya terdapat 103 sekolah swasta yang digratiskan.

"Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Dari 103 sekolah tersebut, diproyeksikan jumlah peserta didik mencapai 23.694 siswa.

Nahdiana menyebut Pemprov DKI tidak sembarangan dalam menyeleksi sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis.

Dia menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki izin pendirian, memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional, serta telah menyampaikan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan.

Kemudian, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus, dan tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama.

Persyaratan selanjutnya, yaitu bersedia mengikuti Pendanaan Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan dan memiliki rekening Satuan Pendidikan Swasta atas nama Satuan Pendidikan Swasta pada Bank.

