JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Program Sosial Berkelanjutan Bawa Pelindo Meraih Penghargaan CSR

Minggu, 05 Oktober 2025 – 20:42 WIB
Program Sosial Berkelanjutan Bawa Pelindo Meraih Penghargaan CSR
Pelindo berhasil meraih penghargaan di bidang tanggung jawab sosial (CSR). Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil meraih penghargaan di bidang tanggung jawab sosial (CSR).

Perusahan pelat merah di bidang pelabuhan itu masuk dalam kategori Impact Leaders Awards.

Pelindo dinilai berhasil mendorong perubahan positif melalui kepemimpinan berkelanjutan.

Penghargaan diberikan langsung oleh CEO PT Investortrust Indonesia Sejahtera, Primus Dorimulu, dan diterima oleh Achlakul Karim, Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program PT Pelindo.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin mengatakan program TJSL dirancang memberi dampak jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial. 

Tiga fokus utama adalah pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

“Sebagai BUMN pengelola pelabuhan, kami tidak hanya berkepentingan menjalankan bisnis, tetapi juga memastikan kehadiran perusahaan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar pelabuhan, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Ali dalam keterangannya.

Ali menambahkan program TJSL Pelindo juga sejalan dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelindo berhasil meraih penghargaan di bidang tanggung jawab sosial (CSR). Simak selengkapnya!

